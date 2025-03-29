КМУ на Руси жить хорошо: еще один вариант Валдая 12!

Представлена модификация грузовика Валдай 12 с краноманипуляторной установкой

Грузовик Валдай 12 с китайской (но локализованной у нас) кабиной Foton все больше осваивается на авторынке России. Помимо основных модификаций появляются интересные надстройки: вакуумный автомобиль для коммунальных служб, самосвал с трехсторонней разгрузкой, а теперь вот – краноманипуляторная установка, она же КМУ.

Эта модификация, как и те, что упоминались выше – плод совместной работы ГК «СТТ» (дистрибьютора ГАЗа) и Саранского завода автосамосвалов. На борту – тросовая четырехсекционная КМУ с максимальным вылетом стрелы 10,25 м. Общая масса перевозимого груза – до 5120 кг.

Машина создана на основе длиннобазного шасси Валдай 12 – габаритная длина составляет немалые 9153 мм. Но из-за выворота колес на 50° (лучший показатель в классе) радиус разворота машины укладывается в показатель 8,4 м.

Бортовая платформа с размерами 6120х2450 мм вмещает 14 европаллет. Есть задние аутригеры (опоры), что повышает устойчивость при работе КМУ, алюминиевые борта – откидные и быстросъемные.

Подвеска повторяет конфигурацию прочих «двенашек»: сзади пневматика, спереди – малолистовые рессоры. Да и во всем прочем шасси не понадобилось всерьез менять. Под кабиной тут – тот же дизель ЯМЗ-534 (169 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП. Машина точно будет востребована, да и сам этот совместный проект с Саранским заводом в истории модели Валдай 12 явно не последний...

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Источник: ГК «СТТ»