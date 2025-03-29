Водителей-нарушителей проверят на знание ПДД и отберут права при провале теста

В Киргизии водителей-нарушителей проверят на знание ПДД прямо на трассе

Экспресс-проверки автовладельцев на знание правил дорожного движения введут в Киргизии с 1 сентября 2025 года. Речь идет о водителях-нарушителях, не сдававших экзамен на знание ПДД, а попросту купивших права, заявил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов.

Проверку на знание ПДД инспекторы дорожной полиции будут проводить непосредственно на дорогах после остановки автомобиля нарушителя.

Если автовладелец не пройдет тест, его права передадут в учреждение «Унаа» (аналог российских РЭО ГАИ). Такая мера не является официальным лишением водительского удостоверения, но документ водитель получит только после успешного повторного тестирования.

Сдача экзамена будет на коммерческой основе, причем стоимость будет эквивалентно расти с каждой новой попыткой. Предварительно, стоимость теста составит от 500 до 4000 сомов (примерно от 485 до 3880 рублей). Процесс сдачи экзамена будут фиксировать на видео.

По словам Алагозова, в Киргизии после 2020 года только 20-30% водителей получали права после сдачи экзамена. А в стране большое количество ДТП происходит по вине водителей, купивших водительское удостоверение.

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Источник: iz.ru