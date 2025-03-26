Названа процедура, без которой мотору грозит ранний износ и растет расход бензина

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Эксперт Родионов напомнил о важной и обязательной процедуре для машины весной

Большинство автовладельцев в весеннее время ограничиваются заменой шин, и при этом не все знают, что есть еще одна обязательная процедура в это время года. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Servise Никита Родионов.

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Речь идет о проверке схода-развала колес, обычно эту процедуру рекомендуют проводить два раза в год параллельно с шиномонтажем, подчеркивает Родионов.

«Но важно учитывать, что услуга предполагает использование высокоточных приборов и специального сервисного оборудования, которого чаще всего нет в «гаражных» мастерских. Поэтому перед записью на шиномонтаж полезно поинтересоваться возможно ли провести все сезонные услуги во время одного визита», – объясняет эксперт.

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Автовладелец автомобиля с неотрегулированными колесами замечает проблемы с управляемостью, машину может вести в сторону, совершать маневры на повороте становится сложнее, чаще приходится давить на тормоз и газ. И все эти факторы чреваты повышенным расходом бензина, констатирует Родионов.

Кроме того, на панели приборов могут возникать различные ошибки, причем датчики новых машин просигнализируют о проблеме с колесами. Но неравномерный износ шин обнаружится не сразу, предупреждает специалист. Стоимость услуги по проверке сход-развала в разы дешевле нового комплекта шин, подчеркивает эксперт.

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Неотрегулированный сход-развал повышает нагрузку на подвеску, в итоге ресурс узлов и агрегатов может закончиться раньше. А ремонт подвески и остальных деталей грозит существенными расходами. Поэтому проверку развала-схождения колес желательно проводить каждые 20 тыс. км, а также после ДТП или серьезного ремонта подвески, подытожил Родионов.

Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Количество просмотров 4
26.03.2025 
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