Названы три самые востребованные у автовладельцев городские парковки

Ликвидность парковки из топ-3 на Лиговском проспекте Петербурга превышает 400%

Парковка у Московского вокзала города на Неве признана самой востребованной в 2025 году у автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Оборачиваемость автостоянки на Лиговском проспекте у гостиницы «Октябрьская» за первые три месяца текущего года составила 413%. Другими словами, при вместимости 49 машиномест за день здесь паркуется, в среднем, 202 автомобиля.

Второй по популярности является парковка на Казанской площади – там за день, в среднем, оставляют 86 машин. И третьей по востребованности признана парковка на площади Островского, в среднем за сутки здесь паркуется 84 автомобиля. Оборачиваемость этих двух стоянок за три месяца составила 187% и 147% соответственно.

На текущий момент в Петербурге функционирует 15 автостоянок на 1909 парковочных мест и 19 перехватывающих парковок на 1821 место.

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Источник: fontanka.ru