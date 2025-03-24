#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры рассказали, какие авто с пробегом будут искать покупатели весной
24 марта
Дилеры рассказали, какие авто с пробегом будут искать покупатели весной
Самыми востребованными среди подержанных станут...
Эти ошибки могут убить вашу машину весной
24 марта
Эти ошибки могут убить вашу машину весной
Эксперт Серебряков перечислил три ошибки при...
Трехсотки в щоу-румах, как правило, тюнингованные. Здесь выставлен экземпляр с тентом-маркизой.
24 марта
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка
Эксперт Тимкин провел рейд по автосалонам Tank...

На шести автостоянках возможна посуточная парковка по фиксированной цене

Автолюбителям Петербурга напомнили об удобстве суточной парковки в центре города

Автовладельцы Петербурга могут на сутки парковать свои машины на городских автостоянках по фиксированной цене. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городского центра управления парковками».

Такая возможность понравится тем, кому нужно оставить автомобиль в центре города на продолжительное время, не беспокоясь о постоянной оплате по часовому тарифу.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

Согласно правилам размещения на сутки, при въезде водитель получает парковочный талон на въездной стойке, а при выезде оплачивает стоянку, приложив билет к считывателю паркомата.

Суточное размещение доступно на шести из 15 автостоянок, стоимость составляет 150-250 рублей за сутки. Важно помнить, что на таких автостоянках доступно только суточное размещение, а оплачивая парковку на сутки, въехать и выехать можно только один раз. Это значит, что, если водитель покинет автостоянку до истечения 24 часов, оставшееся время ему не компенсируют.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: peterburg2.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 12
24.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0