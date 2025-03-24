На шести автостоянках возможна посуточная парковка по фиксированной цене

Автолюбителям Петербурга напомнили об удобстве суточной парковки в центре города

Автовладельцы Петербурга могут на сутки парковать свои машины на городских автостоянках по фиксированной цене. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городского центра управления парковками».

Такая возможность понравится тем, кому нужно оставить автомобиль в центре города на продолжительное время, не беспокоясь о постоянной оплате по часовому тарифу.

Согласно правилам размещения на сутки, при въезде водитель получает парковочный талон на въездной стойке, а при выезде оплачивает стоянку, приложив билет к считывателю паркомата.

Суточное размещение доступно на шести из 15 автостоянок, стоимость составляет 150-250 рублей за сутки. Важно помнить, что на таких автостоянках доступно только суточное размещение, а оплачивая парковку на сутки, въехать и выехать можно только один раз. Это значит, что, если водитель покинет автостоянку до истечения 24 часов, оставшееся время ему не компенсируют.

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Источник: peterburg2.ru