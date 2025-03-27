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Toyota Frontlander
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Новый японский кроссовер с надежным мотором по приятной цене продают на рынке РФ

В России продают Toyota Frontlander за ₽2,3 млн с бензиновым атмосферником

Кроссовер Toyota Frontlander по цене от 2,3 млн рублей продается в России, эксперты выяснили, что указанная цена уже включает доставку автомобиля покупателю «под ключ».

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Продавец из Владивостока утверждает, что в стоимость кроссовера входят утильсбор и уплаченные таможенные пошлину. В базовой комплектации Elite Plus Edition заявлены тканевая отделка салона, пластиковый руль с «урезанной» наполовину мультифункцией, простые литые диски и минимальный набор опций. В частности, есть климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Кроссовер с более богатым оснащением и кожаный салон другой продавец из Владивостока привезет за 2,35 млн рублей. Из опций: руль с полной мультифункцией, более крупные в диаметре диски и люк. Аналогичный Frontlander, но с тканевым салоном, продают в Краснодаре уже за 2,45 млн рублей.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

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Новый Toyota Frontlander дешевле всего продают в Чите – за 3,1 млн рублей, кроссоверы есть также в Екатеринбурге, Иркутске и Москве по цене 3,5 млн рублей. В столице две модели представлены в топ-версии с кожаным мультирулем, двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Под капотом у кроссовера бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 171 л. с., в паре с ним бесступенчатый вариатор, привод – передний.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
27.03.2025 
Фото:Toyota
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