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Движение транспорта ограничат на ул. Уральской...

В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР

Движение транспорта ограничат на ул. Уральской в Краснодаре

Надземный пешеходный переход будет возведен в Краснодаре у ж/д станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную. Соответствующий контракт уже заключен. По этой причине будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

В районе дома № 147/1 по улице Уральской проезжую часть сузят до одной полосы в сторону въезда в город. Первое ограничение будет введено на неделю в начале мая, второе также на неделю в начале июня.

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Пешеходное движение по улице Уральской от дома № 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома № 147/2 со стороны въезда в город будет ограничено с начала и до окончания строительства пешехода.

Также уточняется, что движение транспорта на Уральской по направлению из города сохранится по двум полосам на все время строительства перехода.

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Надземный переход между Новознаменским и КМР протяженностью 200 м и шириной 3 м планируют возвести до конца текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

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Источник: пресс-служба администрации Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:Администрация Краснодара
Количество просмотров 12
27.03.2025 
Фото:Администрация Краснодара
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