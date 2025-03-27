В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР

Движение транспорта ограничат на ул. Уральской в Краснодаре

Надземный пешеходный переход будет возведен в Краснодаре у ж/д станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную. Соответствующий контракт уже заключен. По этой причине будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

В районе дома № 147/1 по улице Уральской проезжую часть сузят до одной полосы в сторону въезда в город. Первое ограничение будет введено на неделю в начале мая, второе также на неделю в начале июня.

Пешеходное движение по улице Уральской от дома № 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома № 147/2 со стороны въезда в город будет ограничено с начала и до окончания строительства пешехода.

Также уточняется, что движение транспорта на Уральской по направлению из города сохранится по двум полосам на все время строительства перехода.

Надземный переход между Новознаменским и КМР протяженностью 200 м и шириной 3 м планируют возвести до конца текущего года.

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Источник: пресс-служба администрации Краснодара