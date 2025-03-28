Предложена новая мера для сдерживания цен на бензин. Сработает?

Сергей Миронов: Рост цен на бензин нужно ограничить официальным уровнем инфляции

Руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил меры для предотвращения роста цен на бензин и предостерег власти от ослабления требований к ценовой политике нефтяных компаний.

Сейчас в Минфине рассматривают расширение диапазона оптовых цен на топливо, при котором нефтяные компании сохранят право на демпферные (компенсирующие) выплаты.

По словам Миронова, демпфер – это «триллионная дань», которую государство выплачивает нефтяникам, чтобы те не повышали цены выше установленного уровня.

Он отметил, что его фракция уже много лет критикует эту практику, поскольку, несмотря на выплаты, цены на АЗС все равно растут.

Миронов считает, что планируемые изменения не приведут к росту розничных цен. Он напомнил, что с декабря цена на бензин уже выросла на 1,5%, при этом темпы подорожания в два раза превышают прошлогодние, а впереди – сезон повышенного спроса. Тем не менее Минфин и Минэнерго хотят ослабить ценовые ограничения.

Политик считает, что необходимо ограничить рост цен на бензин в соответствии с официальным показателем инфляции, вместо того чтобы выплачивать триллионы нефтеэкспортерам ради сомнительного результата.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Наверное, это предложение имеет право на жизнь, но что скажут сами нефтяники? Ведь есть еще и акциз, который повышается каждый год. И они будут правы, если потребуют, чтобы к величине инфляции добавлялось и повышение акциза. Рост ставки акциза влияет на стоимость топлива на АЗС. С января 2025 года акциз был увеличен на 4,7%.

Так, в стоимости бензина и дизтоплива акциз составляет около 20%. Таким образом, повышение на 4,7% гарантирует рост цен на топливо на 1%, что требует добавления как минимум 1 процентного пункта к проценту инфляции.

И потом, никто не знает, какой будет инфляция в будущем. Как применять этот механизм? Мы должны прогнозировать инфляцию и разрешить добавлять этот процент с января, или нам следует зафиксировать цены и в конце года на основании данных за 2025 год установить новый «коридор» для повышения цен в 2026 году?

Другое дело, что, несмотря на все усилия правительства, цены все равно растут, вне зависимости от ситуации. Когда нефть дорожает – растет цена на бензин, когда нефть дешевеет – бензин все равно дорожает. И до сих пор нет доступного и внятного объяснения этому феномену.

Если пойти по пути, предложенному Сергеем Мироновым, потребуется еще и повысить нормативы биржевых продаж. То есть, обязать компании-добытчики (ВИНКи) продавать больше топлива на бирже, тогда им станет сложнее в одностороннем порядке повышать цены на заправках, не опасаясь конкуренции со стороны независимых АЗС.