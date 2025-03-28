Эти кроссоверы за 1,5 млн рублей признаны лучшими

Эксперт Ковалев перечислил четыре лучших кроссовера за 1,5 млн рублей

Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Sportage и Geely Coolray являются лучшими кроссоверами в бюджете до 1,5 млн рублей, считает автоэксперт Александр Ковалев.

Renault Duster (2018–2021 г.в.) – это крепкий и неприхотливый полноприводный кроссовер с проверенными силовыми агрегатами и отличной проходимостью. Этот автомобиль подходит для плохих дорог, кузов устойчив к коррозии, а запчасти доступны по всей стране, рассказал Ковалев.

Hyundai Creta и Kia Sportage (2016–2019 г.в.) комфортны для города. За 1,5 млн рублей можно найти машину с передним приводом и автоматом. При этом двухлитровый мотор этих авто склонен к задирам уже к 100 тыс. км пробега, но данная проблема решаема.

Geely Coolray 2022 – это технологичный кроссовер с хорошей динамикой, оснащением и современным дизайном. Среди минусов эксперт указал на жесткость в подвеске и шумоизоляцию. К тому же стоимость кузовных элементов на него выше, чем у названных ранее машин, пояснил Ковалев.

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Источник: «Российская газета»