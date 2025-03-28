Этот штраф хотят увеличить втрое

В России штрафы за парковку на тротуарах предложили увеличить в три раза

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают в три раза увеличить размер штрафа за парковку авто на тротуаре с 1 до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – с 3 до 5 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ЛДПР.

В отношении граждан, повторно оставляющих машины в неположенных местах, авторы законопроекта предлагают установить штрафы в регионах РФ до 5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – до 7,5 тыс. рублей. В ближайшее время документ будет направлен на заключение Правительства РФ, а затем внесен на рассмотрение в ГД.

Сейчас стоянка на тротуаре разрешена только в местах, обозначенных знаком «Парковка (парковочное место)», а также информационными табличками. Штрафы для нарушителей этого правила в регионах составляют 1 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тыс. рублей). Депутаты считают, что эти суммы утратили актуальность, так как норма была установлена в 2011 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС