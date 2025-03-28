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Законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки отклонили

ГД отклонила инициативу петербургского ЗакСа о 50%-ной скидке на штрафы за парковку

ГД РФ отклонила проект закона, предложенный петербургским ЗакСом в июле 2024 года. Документ предусматривал возможность введения регионами дисконта в 50% при оперативной уплате штрафов за неоплату платной парковки.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ) предполагали предоставление субъектам РФ права устанавливать такую скидку, если штраф был уплачен в течение 20 дней после вынесения постановления.

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В разных городах РФ размер штрафа за неоплату парковки различается. Эти штрафы регламентируются местными кодексами об административных правонарушениях.

Изначально предлагалось разрешить регионам вводить скидки на все региональные административные штрафы, но в окончательной версии документа осталась только норма, касающаяся платных парковок.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

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Источник: Коммерсантъ

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
28.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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