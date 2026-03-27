В Белоруссии запустили сборку нового кроссовера Geely

Geely Cityray белорусской сборки появится у дилеров 3 апреля

На заводе в Белоруссии началось производство кроссовера Geely Cityray, собранного по технологии локальной сборки.

Модель займет нишу между компактным Coolray и более крупным Atlas. Старт продаж намечен на 3 апреля.

Новинка оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний.

В базовую комплектацию Comfort уже входят светодиодная оптика, 13,2-дюймовый центральный тачскрин, цифровая приборная панель, климат-контроль и камера заднего вида. Важная особенность – полный набор подогревов: руля, сидений и форсунок стеклоомывателя.

Длина автомобиля составляет 4,5 метра, дорожный просвет – 185 мм. Объем багажника достигает 571 литра. В основе модели лежит собственная платформа Geely BMA. Название Cityray (от англ. city – «город» и ray – «луч») призвано подчеркнуть яркий, привлекающий внимание характер автомобиля.

Цены на кроссовер будут объявлены ближе к началу продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.