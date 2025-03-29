Эти высокопроизводительные седаны разгоняются не хуже суперкаров: в списке 10 моделей

Топ-10 самых быстрых в мире седанов 2025 года по версии HotCars

Седан Lucid Air Sapphire признан самым быстрым седаном 2025 года. Рейтинг из десяти моделей с впечатляющей динамикой и скоростью составили эксперты авторитетного ресурса HotCars.

Электрический Lucid Air Sapphire с силовой установкой из трех моторов совокупной мощностью 1234 л. с. и полным приводом разгоняется до первой сотни всего за 1,9 секунды. А максимальная скорость достигает 330 км/ч.

На втором месте – электрокар Porsche Taycan Turbo GT, этому седану для разгона до 100 км/ч тоже понадобится 1,9 секунды. Такое ускорение автомобилю придает двухмоторная электрическая силовая установка с суммарной отдачей 1093 л. с. Максимальная скорость ограничена отметкой в 306 км/ч.

Замыкает топ-3 Tesla Model S Plaid с полным приводом и тремя электродвигателями мощностью 1020 л.с. На разгон до 100 км/ч этому седану потребуется 1,98 секунды, а максимальная скорость достигает до 322 км/ч.

Полностью топ-10 самых быстрых седанов выглядит следующим образом:

Lucid Air Sapphire – 0-97 км/ч за 1,9 секунды;

Porsche Taycan Turbo GT – 0-97 км/ч за 1,9 секунды;

Tesla Model S Plaid – 0-97 км / ч за 1,98 секунды ;

Audi RS E-tron GT Performance – 0-97 км / ч за 2,4 секунды ;

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – 0-97 км / ч за 2,8 секунды ;

BMW M5 CS – 0-97 км/ч за 2,9 секунды;

Mercedes-AMG GT 63 S – 0-97 км / ч за 3,1 секунды ;

Cadillac CT5-V Blackwing – 0-97 км / ч за 3,4 секунды ;

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye – 0-97 км / ч за 3,6 секунды ;

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio – 0-97 км / ч за 3,8 секунды .

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Источник: hotcars.com