#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти высокопроизводительные седаны разгоняются не хуже суперкаров: в списке 10 моделей
29 марта
Эти высокопроизводительные седаны разгоняются не хуже суперкаров: в списке 10 моделей
Топ-10 самых быстрых в мире седанов 2025 года...
Южнокорейский автоконцерн инвестирует на свое развитие в США более $20 млрд
29 марта
Южнокорейский автоконцерн инвестирует на свое развитие в США более $20 млрд
Трамп 2 апреля анонсирует новые дополнительные...
Toyota FT-Me
29 марта
Эта Toyota питается энергией солнца и требует лишь половины парковочного места
Toyota готовит микроавтомобиль FT-Me:...

Эти высокопроизводительные седаны разгоняются не хуже суперкаров: в списке 10 моделей

Топ-10 самых быстрых в мире седанов 2025 года по версии HotCars

Седан Lucid Air Sapphire признан самым быстрым седаном 2025 года. Рейтинг из десяти моделей с впечатляющей динамикой и скоростью составили эксперты авторитетного ресурса HotCars.

Электрический Lucid Air Sapphire с силовой установкой из трех моторов совокупной мощностью 1234 л. с. и полным приводом разгоняется до первой сотни всего за 1,9 секунды. А максимальная скорость достигает 330 км/ч.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

На втором месте – электрокар Porsche Taycan Turbo GT, этому седану для разгона до 100 км/ч тоже понадобится 1,9 секунды. Такое ускорение автомобилю придает двухмоторная электрическая силовая установка с суммарной отдачей 1093 л. с. Максимальная скорость ограничена отметкой в 306 км/ч.

Замыкает топ-3 Tesla Model S Plaid с полным приводом и тремя электродвигателями мощностью 1020 л.с. На разгон до 100 км/ч этому седану потребуется 1,98 секунды, а максимальная скорость достигает до 322 км/ч.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Полностью топ-10 самых быстрых седанов выглядит следующим образом:

  • Lucid Air Sapphire – 0-97 км/ч за 1,9 секунды;
  • Porsche Taycan Turbo GT – 0-97 км/ч за 1,9 секунды;
  • Tesla Model S Plaid – 0-97 км/ч за 1,98 секунды;
  • Audi RS E-tron GT Performance – 0-97 км/ч за 2,4 секунды;
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – 0-97 км/ч за 2,8 секунды;
  • BMW M5 CS – 0-97 км/ч за 2,9 секунды;
  • Mercedes-AMG GT 63 S – 0-97 км/ч за 3,1 секунды;
  • Cadillac CT5-V Blackwing – 0-97 км/ч за 3,4 секунды;
  • Dodge Charger SRT Hellcat Redeye – 0-97 км/ч за 3,6 секунды;
  • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio – 0-97 км/ч за 3,8 секунды.

Источник: hotcars.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / svstudioart
Количество просмотров 5
29.03.2025 
Фото:freepik / svstudioart
Поделиться:
Оцените материал:
0