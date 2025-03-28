Нарушившего ПДД водителя на 3 месяца лишат права вождения — кого коснется?

Автовладельцам-нарушителям грозят единые запреты на вождение во всех странах ЕС

Наличие большого количества нарушений правил дорожного движения в одной из стран Евросоюза грозит автовладельцу запретом на управление транспортным средством во время нахождения в государствах-членах Европейского союза. Об этом пишут европейские СМИ.

Отмечается, что запрет будет действовать независимо от того, в какой стране автовладелец получил водительское удостоверение. Согласно законодательству, страны ЕС, не выдавшие водительские права, имеют право ввести такой запрет только на своей территории. Власти государства, на территории которого выданы права, в некоторых случаях должны в рамках запрета на вождение обеспечить его соблюдение на всей территории Евросоюза.

Новые правила будут распространяться в том числе на такие серьезные правонарушения, как вождение в нетрезвом виде, превышение скорости или ДТП со смертельным исходом. Автовладельцу в случае нарушения запретят на протяжении не менее трех месяцев управлять транспортным средством.

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Источник: krone.at