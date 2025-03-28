#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda Elroq
28 марта
Автобренд к 130-летнему юбилею готовит заряженный кроссовер в оригинальном дизайне
В Сети опубликованы официальные тизеры мощного...
Убытки по ОСАГО не ограничены страховым лимитом
28 марта
Убытки по ОСАГО не ограничены страховым лимитом
Верховный суд: убытки из-за отказа в ремонте по...
Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят
28 марта
Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят
Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году...

Нарушившего ПДД водителя на 3 месяца лишат права вождения — кого коснется?

Автовладельцам-нарушителям грозят единые запреты на вождение во всех странах ЕС

Наличие большого количества нарушений правил дорожного движения в одной из стран Евросоюза грозит автовладельцу запретом на управление транспортным средством во время нахождения в государствах-членах Европейского союза. Об этом пишут европейские СМИ.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Отмечается, что запрет будет действовать независимо от того, в какой стране автовладелец получил водительское удостоверение. Согласно законодательству, страны ЕС, не выдавшие водительские права, имеют право ввести такой запрет только на своей территории. Власти государства, на территории которого выданы права, в некоторых случаях должны в рамках запрета на вождение обеспечить его соблюдение на всей территории Евросоюза.

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

Новые правила будут распространяться в том числе на такие серьезные правонарушения, как вождение в нетрезвом виде, превышение скорости или ДТП со смертельным исходом. Автовладельцу в случае нарушения запретят на протяжении не менее трех месяцев управлять транспортным средством.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: krone.at

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
28.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0