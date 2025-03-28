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Эти марки автомобилей из числа китайских россияне ищут чаще всего

Топ-10 самых востребованных брендов из Китая у российских автовладельцев

Haval возглавил рейтинг самых популярных из китайских автобрендов, на его долю пришлось 86% всех регистраций новых автомобилей из КНР на российском рынке. К такому выводу пришли специалисты Авто.ру в ходе проведенного анализа.

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За основу взяли 10 брендов с самым большим количеством поисковых запросов о покупке на сервисе и сравнили с количеством зарегистрированных транспортных средств за последние 14 месяцев. В рейтинг вошли: Haval, Geely, Chery, Changan, Tank, Omoda, Jetour, Exeed, JAC, GAC.

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Выяснилось также, что наибольшую эффективность в части конверсии интереса в реальные покупки показал премиальный бренд Exeed. Доля его регистраций от общего количества поисковых запросов составила 4,8%. У этого бренда развитая дилерская сеть, широкий модельный ряд, цены на который варьируются от 1,7 до 6 млн рублей, а также программы по субсидированию автокредитов и рассрочки.

Марка GAC стала лидером интереса пользователей, трансформированного в телефонные звонки дилерам (1,66%). У Chery лучшая конверсия продаж уже на этапе обращений покупателей по телефону, таким показателям способствуют субсидированные кредитные программы.

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У бренда Tank конверсия интереса аудитории в реальные регистрации составила всего 1,53%. Стоит отметить, что цены на автомобили этого бренда значительно выше большинства других участников рейтинга. К тому же целевая аудитория Tank в большей степени рассчитана на поклонников внедорожников, а не кроссоверов.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8
28.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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