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На рынок выходит 254-сильный внедорожник 4х4 в версии межзвездный страж

В Китае открыт предзаказ на Jetour Traveller в версии Interstellar Guardian

Продажи внедорожника Jetour Traveller в новой версии Interstellar Guardian (межзвездный страж с англ.) стартовали в Китае. Один из суббрендов китайской Chery анонсировал прием предзаказов. Модель выпустят ограниченным тиражом по цене от 205 900 юаней (порядка 2,4 млн рублей по текущему курсу).

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Jetour Traveller
Jetour Traveller

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Jetour Traveller в новом исполнении отличается еще более агрессивным дизайном с «квадратными» очертаниями кузова. У внедорожника модернизированная затемненная решетка радиатора, бамперы, дополнительное освещение, съемные боковые лестницы, полупрозрачная крышка топливного бака, багажник на крыше из алюминия авиационного класса и ящик для инструментов на двери багажника и 19-дюймовые шины повышенной проходимости.

Jetour Traveller
Jetour Traveller

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Силовой агрегат представлен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 254 л. с. и 390 Нм максимального крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот». Уникальность новинки в том, что у него передовая система полного привода «Full-Auto Smart 4WD» от Jetour.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 5
28.03.2025 
Фото:Jetour
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