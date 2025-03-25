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Стартовали продажи нового доступного седана Chery

В КНР официально начались продажи седана Chery Arrizo 8 Pro по цене ₽1,2 млн

В КНР официально начались продажи нового бензинового седана Chery Arrizo 8 Pro, этот автомобиль ждут и на российском рынке. Сейчас он доступен со скидкой в честь 28-летия Chery за 103,9 тыс. юаней, или около 1,2 млн рублей по текущему курсу.

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Chery Arrizo 8 Pro
Chery Arrizo 8 Pro

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Chery Arrizo 8 Pro представляет собой бензиновую версию выпущенного в КНР в 2024 году гибридного седана Fulwin A8L. Новая модель построена на платформе M1X, ее габариты 4780х1843х469 мм при колесной базе 2790 мм.

В базе седан приводится в движение 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. в связке с 7-ступенчатым роботом. А в мае выйдет топовая версия с 254-сильным мотором объемом 2,0 литра и тем же роботом.

Chery Arrizo 8 Pro
Chery Arrizo 8 Pro

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У авто есть цифровая приборная панель, мультимедиа с 15,6-дюймовым сенсором, LED-оптика, камера кругового обзора и многое другое.

Новинка предлагается в Китае в четырех комплектациях по цене от 116,9-132,9 тыс. юаней (1,4-1,5 млн рублей), однако с учетом скидки седан можно купить за 103,9-119,9 тыс. юаней (1,2-1,4 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Chery Arrizo 8 Pro
Chery Arrizo 8 Pro

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 8
25.03.2025 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Arrizo 8

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