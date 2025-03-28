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Приятный бонус: эксперт объяснил, из чего складывается основной доход автодилеров

Эксперт Попов: дилерам не грозит банкротство из-за запрета на навязывание услуг

Российские дилеры не обанкротятся, если им запретят продавать допуслуги и оборудование к автомобилям под угрозой уголовной ответственности. Таким мнением поделился эксперт автоотрасли Дмитрий Попов.

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Комментируя обращение Национального автомобильного союза (НАС) к Центробанку запретить продажу допуслуг и оборудования, и ограничить их доходы от выдаваемых кредитов, Попов подчеркивает, что эти услуги являются только «приятным бонусом», и не являются основным источником дохода дилеров.

Отмечается, что комиссия за оформление кредита у крупных дилеров составляет до 9% от суммы займа. Также они получают до половины стоимости реализованных страховых продуктов, дополнительных товаров и услуг.

«Основные доходы автодилеры получают от техобслуживания машин. Моторное масло, продаваемое оптом в больших бочках, стоит в три раза дешевле, чем в магазинах и на автозаправках», – объясняет эксперт.

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Попов отмечает, что ему понятно возмущение представителей Национального автомобильного союза. Дело в том, что «дилеры часто просят огромные деньги за коврики, грязезащитные фартуки и антикоррозийную обработку», констатирует эксперт.

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Источник: ridus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
28.03.2025 
Фото:Depositphotos
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