Приятный бонус: эксперт объяснил, из чего складывается основной доход автодилеров
Российские дилеры не обанкротятся, если им запретят продавать допуслуги и оборудование к автомобилям под угрозой уголовной ответственности. Таким мнением поделился эксперт автоотрасли Дмитрий Попов.
Комментируя обращение Национального автомобильного союза (НАС) к Центробанку запретить продажу допуслуг и оборудования, и ограничить их доходы от выдаваемых кредитов, Попов подчеркивает, что эти услуги являются только «приятным бонусом», и не являются основным источником дохода дилеров.
Отмечается, что комиссия за оформление кредита у крупных дилеров составляет до 9% от суммы займа. Также они получают до половины стоимости реализованных страховых продуктов, дополнительных товаров и услуг.
«Основные доходы автодилеры получают от техобслуживания машин. Моторное масло, продаваемое оптом в больших бочках, стоит в три раза дешевле, чем в магазинах и на автозаправках», – объясняет эксперт.
Попов отмечает, что ему понятно возмущение представителей Национального автомобильного союза. Дело в том, что «дилеры часто просят огромные деньги за коврики, грязезащитные фартуки и антикоррозийную обработку», констатирует эксперт.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ridus.ru