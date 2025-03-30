«Игровая приставка» для геймеров за 6 млн рублей — за что такие деньги?

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Aston Martin выпустит 50 экземпляров гоночного симулятора за ₽6,3 млн

Компания Curv, основанная экс-гонщиком британской команды Aston Martin и победителем гонок «Ле-Мана» Дарреном Тернером, представила новый гоночный симулятор AMR-C01-R.

Он оснащен всем необходимым для гоночных видеоигр, а его дизайн выдержан в стиле гиперкара Valkyrie. Цена симулятора в Британии стартует от 58 750 фунтов (примерно 6,3 млн. рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена за Porsche 718 Cayman, и BMW Z4 ниже.

Гоночный симулятор AMR-C01-R
Гоночный симулятор AMR-C01-R
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Корпус симулятора выполнен из карбона, а у кресла есть возможность отрегулировать положение в зависимости от роста владельца. Штурвал представляет собой почти полноценное рулевое колесо гоночной машины.

Изображение отображается на 49-дюймовом дисплее с частотой обновления 240 Гц и откликом в 1 миллисекунду, у симулятора процессор Intel 14 поколения, 32 Гб оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 и SSD-накопитель объёмом 2 ТБ.

Гоночный симулятор AMR-C01-R
Гоночный симулятор AMR-C01-R

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В 2020 году Curv и Aston Martin выпустили подобное устройство, но нынешняя версия симулятора модернизирована не только в части оборудования, но и по эргономике. Всего планируется собрать 50 экземпляров AMR-C01-R, поставки стартуют в апреле.

Источник: astonmartin.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 5
30.03.2025 
Фото:Aston Martin
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