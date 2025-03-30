Как правильно перевозить детей в автомобиле — напоминаем

Водителям напомнили, со скольки лет можно перевозить ребенка без детского кресла

Ответственность за перевозку пассажиров в автомобиле лежит на водителе, и в случае нарушения ПДД его накажут в рамках закона. В преддверии весенне-летного сезона автовладельцам напомнили о правилах перевозки детей в машине.

Согласно действующим правилам, ребенок возрастом до 7 лет должен находиться в специальном детском кресле. Это требование распространяется на все автомобили, оборудованные ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX. Автокресла и бустеры подбирают по росту и весу ребенка.

Как перевозить детей 7-11 лет

Дети этой возрастной категории могут сидеть во втором ряду салона авто без автокресла и бустера, но пристегнутые ремнем безопасности. Если родители захотят, они могут использовать бустер с учетом роста и веса ребенка.

Правила перевозки детей 12+

Детям в возрасте до 12 лет ростом выше 150 см и весом более 36 кг можно ездить на заднем ряду автомобиля без удерживающий устройств, пристегнувшись стандартным ремнем безопасности. Запрещено перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, с 12 лет ребенок может ездить без специальных устройств с использованием только автомобильных ремней безопасности.

Правила дорожного движения не запрещают перевозку детей в автокреслах и бустерах на переднем пассажирском сиденье. Для этого водитель должен установить детское удерживающее устройство, аи ознакомиться с инструкцией подушек безопасности. Некоторые производители автокресел и автолюлек рекомендуют отключать переднюю пассажирскую подушку безопасности, потому что в случае ДТП она может травмировать ребенка. Обычно такое требование встречается в инструкциях автолюлек для грудных детей, устанавливаемых против движения автомобиля.

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Источник: autonews.ru