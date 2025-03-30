Полет летающего автомобиля не прекратится даже при отказе одного из 4-х двигателей

Первая серийная модель аэромобиля Jetson One успешно прошла летные испытания

Первая серийная модель одноместного электрического летательного аппарата Jetson One успешно совершила полет и безопасно приземлилась. Об успешных тестах летающего автомобиля пишут зарубежные СМИ.

Аэромобиль Jetson One

Jetson One оснащен восемью электродвигателями и системой автоматической посадки, его скорость достигает до 102 км/ч, причем даже при отказе одного из двигателей полет продолжится.

Аэромобиль Jetson One

«Красивый и легкий аппарат из алюминия и углеродного волокна, на котором невероятно приятно летать», – заявили в компании.

В США для управления таким аппаратом не потребуется лицензия пилота, а навыками управления можно овладеть за пять минут, заверяют в компании-производителе.

Видеоряд демонстрирует кадры, как пилот взлетает на модели с названием SN1, и кружится в горной местности на высоте нескольких метров от земли. Скорость аппарата при этом впечатляет, SN1 планируют поставить на серийное производство.

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Источник: interestingengineering.com