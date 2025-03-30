Авиагигант изменил планы по запуску водородного самолета — названы причины
Запуск водородного самолета ZEROe перенесли, изначально он планировался на 2035 год. Свое решение в Airbus объяснили необходимостью дать оценку коммерческой целесообразности реализации проекта и технологическими трудностями.
Несмотря на изменившиеся планы, на саммите Airbus 2025 компания презентовала обновленную концепцию самолета с четырьмя электрическими двигателями, ранее планировалось шесть.
Отмечается, что специалистам необходимо снизить вес топливных элементов на 20% и создать инфраструктуру для производства, хранения и распределения водорода.
Для такого водородного самолета потребуются совершенно новые стандарты сертификации.
Самолет с названием ZEROe является частью маркетинговой стратегии Airbus по «выводу на рынок коммерческого самолета на водородном топливе».
В 2025 году технологию водородных топливных элементов выбрали как наиболее перспективную для будущего воздушного судна. В Airbus подчеркивают, что для реализации проекта необходимо глобальное сотрудничество и внушительные инвестиции.
Авиагигант уже сотрудничает с более чем 200 аэропортами, авиакомпаниями и поставщиками энергии для создания водородных хабов и разработки необходимой цепочки поставок.
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Источник: hightech.plus