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Авиагигант изменил планы по запуску водородного самолета — названы причины

Airbus перенес запуск водородного самолета ZEROe из-за технологических проблем

Запуск водородного самолета ZEROe перенесли, изначально он планировался на 2035 год. Свое решение в Airbus объяснили необходимостью дать оценку коммерческой целесообразности реализации проекта и технологическими трудностями.

Несмотря на изменившиеся планы, на саммите Airbus 2025 компания презентовала обновленную концепцию самолета с четырьмя электрическими двигателями, ранее планировалось шесть.

Водородный самолет ZEROe
Водородный самолет ZEROe

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Отмечается, что специалистам необходимо снизить вес топливных элементов на 20% и создать инфраструктуру для производства, хранения и распределения водорода.

Для такого водородного самолета потребуются совершенно новые стандарты сертификации.

Самолет с названием ZEROe является частью маркетинговой стратегии Airbus по «выводу на рынок коммерческого самолета на водородном топливе».

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В 2025 году технологию водородных топливных элементов выбрали как наиболее перспективную для будущего воздушного судна. В Airbus подчеркивают, что для реализации проекта необходимо глобальное сотрудничество и внушительные инвестиции.

Авиагигант уже сотрудничает с более чем 200 аэропортами, авиакомпаниями и поставщиками энергии для создания водородных хабов и разработки необходимой цепочки поставок.

Источник: hightech.plus

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Светлана Тарасенко
Фото:Airbus
Количество просмотров 29
30.03.2025 
Фото:Airbus
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