Нерасторопность угонщиков автомобилей стоила им задержанием и уголовным делом
Четыре автомобиля Porsche 911 общей стоимостью на один миллион долларов (примерно 83,6 млн. рублей по текущему курсу) были угнаны. Один из спорткаров 1971 года выпуска. Но полицейским города Эль-Пасо из штата Техас понадобилось всего шесть часов на поиски и арест подозреваемых в угоне.
Местные СМИ пишут, что преступная группа намеревалась переправить автомобили в Мексику и там продать, но им удалось отъехать только на несколько километров. Самый новый автомобиль выпустили в 2024 году, а самый возрастной сошел с конвейера в 1971 году.
Похитителям удалось проникнуть на склад пробив стену, они планировали на украденных машинах доехать до Мексики, но что-то пошло не так. В итоге два спорткара обнаружили через несколько километров от места хищения. А третий автомобиль с двумя угонщиками полицейские обнаружили недалеко от склада. Кроме того, злоумышленникам могут предъявить обвинение в причастности к контрабанде.
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Источник: kfoxtv.com