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Нерасторопность угонщиков автомобилей стоила им задержанием и уголовным делом

Поиски угонщиков четырех Porsche 911 на $1 млн заняли всего 6 часов

Четыре автомобиля Porsche 911 общей стоимостью на один миллион долларов (примерно 83,6 млн. рублей по текущему курсу) были угнаны. Один из спорткаров 1971 года выпуска. Но полицейским города Эль-Пасо из штата Техас понадобилось всего шесть часов на поиски и арест подозреваемых в угоне.

Местные СМИ пишут, что преступная группа намеревалась переправить автомобили в Мексику и там продать, но им удалось отъехать только на несколько километров. Самый новый автомобиль выпустили в 2024 году, а самый возрастной сошел с конвейера в 1971 году.

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Похитителям удалось проникнуть на склад пробив стену, они планировали на украденных машинах доехать до Мексики, но что-то пошло не так. В итоге два спорткара обнаружили через несколько километров от места хищения. А третий автомобиль с двумя угонщиками полицейские обнаружили недалеко от склада. Кроме того, злоумышленникам могут предъявить обвинение в причастности к контрабанде.

Источник: kfoxtv.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
30.03.2025 
Фото:Depositphotos
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