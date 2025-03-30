Полноприводный семейный кроссовер привезли в Россию: известна цена

В РФ появился в продаже кроссовер Volkswagen Teramont X 2025 г. в. за ₽5,6 млн

В России дилеры начали продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont X 2025 г. в. Автомобили предлагаются из наличия за 5,6 млн рублей.

Volkswagen Teramont X

Кемеровский дилер сообщил, что кроссовер продается в максимальной комплектации, имеет действующий ЭПТС, в стоимость входит коммерческий утильсбор.

Volkswagen Teramont X

Volkswagen Teramont X представляет собой полноразмерный кроссовер, его делают в Китае. Длина автомобиля равна 4917 мм при колесной базе 2980 мм. Оснащается кроссовер двигателем 2.0 TSI мощностью под 220 л.с., роботом. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

Интерьер Volkswagen Teramont X

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Источник: Российская газета