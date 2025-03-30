Полноприводный семейный кроссовер привезли в Россию: известна цена
В РФ появился в продаже кроссовер Volkswagen Teramont X 2025 г. в. за ₽5,6 млн
В России дилеры начали продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont X 2025 г. в. Автомобили предлагаются из наличия за 5,6 млн рублей.
Volkswagen Teramont X
Кемеровский дилер сообщил, что кроссовер продается в максимальной комплектации, имеет действующий ЭПТС, в стоимость входит коммерческий утильсбор.
Volkswagen Teramont X
Volkswagen Teramont X представляет собой полноразмерный кроссовер, его делают в Китае. Длина автомобиля равна 4917 мм при колесной базе 2980 мм. Оснащается кроссовер двигателем 2.0 TSI мощностью под 220 л.с., роботом. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.
Интерьер Volkswagen Teramont X
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Источник: Российская газета
Фото:Volkswagen
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30.03.2025
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-4