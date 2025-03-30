Правила проверки на алкоголь и наркотики изменятся: что нового для водителей

Эксперт Радько: порядок проверки на алкоголь кардинально не изменится

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько высказался о проекте приказа Минздрава РФ об изменении правил проведения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Он считает, что никаких кардинальных новшеств для водителей этот документ не несет.

Сами признаки опьянения не содержатся в приказе, они содержатся в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а она не меняется. Поэтому здесь и порядок направления не меняется, пояснил он.

Также адвокат указал на важную новую деталь: перед прохождением медосвидетельствования полицейский должен будет разъяснить водителю детали процедуры, а также рассказать, что будет считаться отказом от медосвидетельствования, и взять с человека информированное согласие.

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Источник: Взгляд