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Время ремонта моста сократится на 4 месяца, но автовладельцам закроют проезд

В Петербурге с 1 апреля ограничат проезд автомобилей по Троицкому мосту

Схема движения по Троицкому мосту в Петербурге изменится с 1 апреля текущего года. В период с 1 апреля по 10 июня на мосту будут ремонтировать трамвайные пути, и проезд разрешат только общественному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Движение общественного транспорта наладят по принципу реверса, для пешеходов не будет никаких ограничений. Объезд организуют по Дворцовому и Литейному мостам с приоритетом движения. В рамках этих мер режим работы более 10 светофоров скорректируют.

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Также в ведомстве напомнили, что до 5 июня 2025 года на участке Дворцовой набережной между Дворцовым проездом и Суворовской площадью введено одностороннее движение. Закрытие Троицкого моста сократит сроки ремонта на четыре месяца.

Источник: fontanka.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 24
31.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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