Как не «влипнуть» при покупке машины на вторичке? Перечислены самые важные моменты

Эксперт Корнев перечислил самые опасные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Новые автомобили с каждым годом становятся все менее доступны большинству россиян. Покупка на вторичном рынке – единственный способ обзавестись личным автомобилем.

Однако мероприятие это очень рискованное, поэтому требует особой осторожности. Проверять нужно не только техническое состояние, но и юридическую чистоту, и в целом историю жизни автомобиля. Эксперт Александр Корнев обратил внимание на основные и самые важные моменты при покупке авто с пробегом.

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Самая большая проблема у любой машины с пробегом начинается с документов. Все остальное не имеет значения, если автомобиль оказался замешан в мошеннической схеме, находится в залоге или числится в угоне. Поэтому любая покупка с рук должна начинаться с тщательной проверки истории владения машины, документов и VIN.

Невнимательный осмотр самой машины грозит тратами в будущем. Можно случайно купить «утопленника», восстановленного на скорую руку для продажи. Ездить такой будет, но, как долго и с какими потом проблемами столкнется владелец, никто не знает. С большой вероятностью электрика и кузов первыми подкинут неприятностей.

Машина может оказаться «распилом», то есть буквально ввезенной по частям для экономии на растаможке. У таких экземпляров часто бывают проблемы с учетом, причем неприятности могут появиться спустя много лет после ввоза.

В этом же списке аварийное прошлое. Сюда же запишем автомобили после серьезного ДТП, в котором пострадали системы безопасности, а значит, следующую хоть сколько-нибудь серьезную аварию они не переживут.

Скрученный пробег или плохой ремонт обязательно потребуют вложений у нового собственника. Еще машину можно купить не по своему карману. Она окажется слишком дорогой для содержания, даже если с ней все будет в порядке. Подобное случается, когда не считают наперед и покупают «на все деньги».