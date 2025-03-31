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Старую ГАЗель теперь можно обновить до новейшей версии за 300 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде переделывают дорестайлинговые ГАЗели Next в новые ГАЗели NN

Нижегородская компания «Луидор», известная своими мелкосерийными проектами на базе автомобилей Горьковского автозавода, рассказала о своем новом торговом предложении. Речь идет о трансформации ГАЗели второго поколение в новейшее третье – то есть из ГАЗели Next в ГАЗель NN.

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Изменения касаются экстерьера и некоторых деталей салона. Судя по опубликованным фотографиям, на пришедшую от заказчика ГАЗель Next установили линзованную головную оптику, новый бампер с противотуманными фарами, решетку радиатора с хромированным молдингом, заменили капот. Все компоненты – от новой ГАЗели NN.

ГАЗели NN
ГАЗели NN

Согласитесь, такая трансформация выглядит впечатляюще – хотя сам подход уникальным не назовешь: можно вспомнить «народный» апгрейд автомобилей ВАЗ-2109 до ВАЗ-2114 и многие другие примеры.

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В комментариях к посту представитель компании ответил на некоторые вопросы подписчиков. В частности, он назвал цену переделки фейслифта ГАЗели Next в стиле ГАЗель NN: она составляет 300 тысяч рублей. Есть и еще одна важная упомянутая деталь: по словам представителя компании «Луидор», никакого переоформления документов для прошедшего такую доработку автомобиля не требуется. Как по вашему, дельное предложение?

ГАЗель NN
ГАЗель NN
ГАЗель NN
ГАЗели NN
ГАЗели NN
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RCI News, Луидор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Луидор
Количество просмотров 15
31.03.2025 
Фото:Луидор
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