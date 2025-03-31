Средний возраст автомобилей в России вырос

Средний возраст автомобилей в России составляет более 11 лет

В России средний возраст автомобилей увеличился в прошлом году до 11,5 года, по данным Росстата. Предыдущее исследование проводилось в 2022 году.

В предыдущем исследовании средний возраст собственных или арендованных машин российских домохозяйств составил 7,1 года. В 2020 году он составлял 8,4 года, в 2018 году – 10 лет.

Также уточняется, что в прошлом году с 49,6% до 49,3% снизилось количество семей, у которых есть машина. Опрашиваемые граждане объяснили отсутствие у них автомобиля нехваткой денег.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: РИА Новости