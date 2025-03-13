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Определен средний чек покупки автомобиля в России

«Ромир»: средний чек на новый автомобиль в России составил 2 680 127 рублей

На прошлой неделе завершилась автомобильная премия «Гран-при «За рулём», определившая лучшие новинки 2024 года по трем ключевым параметрам: техническим характеристикам, дизайну и практичности.

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Генеральным аналитическим партнером премии стал Институт человека «Ромир», который провел масштабное исследование, позволяющее не только оценить предпочтения российских автолюбителей, но и выявить средний ценовой сегмент приобретаемых автомобилей.

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По результатам анализа данных САППА «Ромир» выявлен значительный разброс в ценах на автомобили. Лидерами среди премиальных марок стали Tank (средний чек – 4 261 501 руб.), Exceed (3 824 721 руб.) и Kia (3 362 041 руб.).

В среднем ценовом сегменте разместились марки Geely (3 220 071 руб.), Hyundai (3 094 250 руб.), Changan (2 814 681 руб.), Haval (2 614 883 руб.), Chery (2 528 095 руб.) и Omoda (2 523 780 руб.).

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Наиболее доступными автомобилями для россиян оказались Москвич (2 026 387 руб.) и Lada (1 488 818 руб.). Эти марки заняли последние позиции в рейтинге, что указывает на их ориентированность на бюджетный сегмент.

Средний чек покупки нового автомобиля в России, согласно исследованию, составил 2 680 127 рублей, однако реальная стоимость зависит от марки и комплектации автомобиля.

Какие автомобили из Поднебесной сегодня наиболее востребованы, что, в свою очередь, может говорить о том, что российские автолюбители им уж доверяют? Ответ на этот вопрос сможет дать исследование «Автостата».

Источник: «Ромир»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
13.03.2025 
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