Названы шины, обеспечивающие отличную управляемость и тормозную динамику

Автоэксперт Гагарин объяснил, почему авторынку России не грозит дефицит шин

Российским автовладельцам не грозит дефицит шин в 2025 году, к тому же наравне с эффективными производственными мощностями в стране на рынке появилась продукция от китайского автопрома. Таким мнением поделился редактор «Авто Mail» Вадим Гагарин.

«Дефицита покрышек весной 2025 года нет. В России работают все старые заводы, которые раньше выпускали шины. Правда, некоторые теперь делают продукцию под новыми брендами, однако по тем же технологиям», – подчеркивает эксперт автоотрасли.

По словам Гагарина, цены на топовые модели европейского производства выросли, но практически во всех востребованных размерах комплектов шин можно найти шины хорошего качества от отечественных производителей. Кроме того, присутствуют и зарубежные бренды, производство которых налажено в России, отмечает эксперт.

«Плюс много китайских покрышек. При этом современные китайские покрышки по своему качеству за последние годы сделали большой скачок вперед. Сейчас есть несколько китайских брендов, которые делают очень неплохие шины», – констатирует главред.

Такие марки шин отлично подходят для повседневной эксплуатации: у них демократичная цена, при этом они нешумные и износостойкие. Кроме того, обеспечивают потрясающую управляемость и тормозную динамику, подытожил Гагарин.

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Источник: news.ru