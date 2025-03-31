#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России
31 марта
Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России
РСА: коэффициент по ОСАГО за безаварийное...
Интерьер Honda CR-V
31 марта
Семилетний кроссовер Honda с минимальным пробегом продают в России
В продаже появился Honda CR-V 2018 г. в. с...
Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному
31 марта
Китайцы задрали цены: почему в КНР и РФ одни и те же машины стоят по-разному
Глава НАС Шапарин: Цены на китайские автомобили...

Названы шины, обеспечивающие отличную управляемость и тормозную динамику

Автоэксперт Гагарин объяснил, почему авторынку России не грозит дефицит шин

Российским автовладельцам не грозит дефицит шин в 2025 году, к тому же наравне с эффективными производственными мощностями в стране на рынке появилась продукция от китайского автопрома. Таким мнением поделился редактор «Авто Mail» Вадим Гагарин.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Дефицита покрышек весной 2025 года нет. В России работают все старые заводы, которые раньше выпускали шины. Правда, некоторые теперь делают продукцию под новыми брендами, однако по тем же технологиям», – подчеркивает эксперт автоотрасли.

Рекомендуем
Какой должна быть ширина полосы для движения автомобилей?

По словам Гагарина, цены на топовые модели европейского производства выросли, но практически во всех востребованных размерах комплектов шин можно найти шины хорошего качества от отечественных производителей. Кроме того, присутствуют и зарубежные бренды, производство которых налажено в России, отмечает эксперт.

«Плюс много китайских покрышек. При этом современные китайские покрышки по своему качеству за последние годы сделали большой скачок вперед. Сейчас есть несколько китайских брендов, которые делают очень неплохие шины», – констатирует главред.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Такие марки шин отлично подходят для повседневной эксплуатации: у них демократичная цена, при этом они нешумные и износостойкие. Кроме того, обеспечивают потрясающую управляемость и тормозную динамику, подытожил Гагарин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: news.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 26
31.03.2025 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0