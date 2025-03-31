Российский внедорожник продают за 10 млн рублей — он того стоит?

Внедорожник Тигр с телевизором и душем продают за 10 млн рублей

На российских классифайдах появилось объявление о продаже армейского внедорожника ГАЗ-2330 Тигр. Машина 2004 года выпуска с пробегом в 20,9 тыс. км оценена ровно в 10 млн рублей. За что такие деньги?

По техничке это вполне обычный Тигр, только не в армейской, а в гражданской версии: 6-цилиндровый дизель Cummins объемом 5,9 литра, выдающий 180 л.с. и 650 Нм и работающий в паре с 6-ступенчатой МКП, полный привод с блокировками. По большому счету, серьезные внешние отличия от стандарта выдает разве что аэрография (или пленка) с наскальными рисунками и шильдик TuningUp – судя по всему, это компания, занимавшаяся доработками.

А они – внутри. Салон обтянут бежевой кожей со вставками из коричневой алькантары, а из оборудования в нем появились медиасистема, акустика Pioneer, устройство радиосвязи, система навигации, телевизор, холодильник...

Ну а до того, как к нему тянуться, вы можете принять походный душ: это устройство вместе с баком для воды и системой ее очистки тоже входит в комплектацию. Также из описания: в комплекте идет шноркель, джойстик головного прожектора, радиостанция, боковая и задняя подсветка багажника, подогрев зеркал, подогрев топливопровода, два топливных бака с переключением и автономная тепловая пушка.

Стоит упомянуть, что у этого внедорожника передняя и задняя регулируемые пневмоподвески, предпусковой подогреватель двигателя и полный набор электронных ассистентов. Кроме того, на крыше установлены огромный экспедиционный багажник и люстра дополнительного LED-света. В общем, там много всего, лучше сразу перейдем к главному: в подарок покупателю вручается... пулемет Максим. Макет, конечно, но тем не менее! Как считаете, стоит такой Тигр своих денег?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Авито