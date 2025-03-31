Семилетний кроссовер Honda с минимальным пробегом продают в России

В продаже появился Honda CR-V 2018 г. в. с пробегом 6500 км за 4 млн рублей

В Нижнем Новгороде в продаже появился кроссовер Honda CR-V 2018 г. в. с пробегом всего 6,5 тыс. километров. Стоит автомобиль 4 млн рублей.

Honda CR-V

По словам продавца, полностью официальное обслуживание проводилось раз в год, все заказ-наряды и сервисная книга сохранены. Последнее ТО было сделано в октябре 2024 года.

Honda CR-V

Автомобиль оснащен мотором объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.

У кроссовера кожаный салон (плюс алькантара), диодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, полный пакет подушек безопасности, система курсовой устойчивости и антизаноса, подогрев зоны щеток стеклоочистителей, зеркал, сидений и другое.

Интерьер Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Авито