Семилетний кроссовер Honda с минимальным пробегом продают в России
В продаже появился Honda CR-V 2018 г. в. с пробегом 6500 км за 4 млн рублей
В Нижнем Новгороде в продаже появился кроссовер Honda CR-V 2018 г. в. с пробегом всего 6,5 тыс. километров. Стоит автомобиль 4 млн рублей.
Honda CR-V
По словам продавца, полностью официальное обслуживание проводилось раз в год, все заказ-наряды и сервисная книга сохранены. Последнее ТО было сделано в октябре 2024 года.
Honda CR-V
Автомобиль оснащен мотором объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.
У кроссовера кожаный салон (плюс алькантара), диодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, полный пакет подушек безопасности, система курсовой устойчивости и антизаноса, подогрев зоны щеток стеклоочистителей, зеркал, сидений и другое.
Интерьер Honda CR-V
Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Авито
Фото:Авито
22
31.03.2025
Фото:Авито
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Отзывы о Honda CR-V (1)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-24