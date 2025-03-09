Один из самых популярных и надежных японских кроссоверов вернулся в РФ с гарантией

«Мотор-Плейс» продает в РФ Honda CR-V в комплектации Premium за 5,9 млн рублей

Компания «Мотор-Плейс», официальный эксклюзивный представитель и импортер Honda в России, объявила о начале поставок новой модели CR-V в топовой комплектации Premium по цене 5,9 млн рублей.

«Мотор-Плейс» обеспечивает официальный импорт автомобилей, прохождение всех необходимых процедур сертификации, безопасности, а также уплату всех налогов и сборов, включая коммерческий утилизационный сбор. Покупатели получают все преимущества сервисной поддержки от эксклюзивного дистрибутора.

Honda CR-V

Но главное – это сам автомобиль. Полноприводный Honda CR-V Premium – это сочетание проверенной временем надежности и современных технологий. Под капотом – мощный 1,5-литровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском, развивающий 193 л.с. и 243 Нм крутящего момента. Сочетание этого агрегата с бесступенчатой автоматической коробкой передач G-Design Shift CVT (с ресурсом до 250 000 км) обеспечивает плавную динамику и экономичный расход топлива – всего 8,2 л на 100 км при использовании бензина АИ-92.

Комплектация Premium включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, систему «старт-стоп», бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, ассистента удержания в полосе, функцию удаленного запуска двигателя, электропривод багажной двери и панорамную крышу.

Интерьер Honda CR-V

Учитывая, что Honda CR-V вошла в тройку самых продаваемых кроссоверов 2024 года с результатом 738 315 проданных экземпляров (рост на 4,2% по сравнению с 2023 годом), возвращение этой модели в Россию представляет собой серьезное событие на автомобильном рынке.

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Источник: Автоновости дня