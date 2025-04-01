Новое для водителей с 1 апреля. Изучите это внимательно!

С 1 апреля 2025 года вступают в силу несколько важных изменений для водителей

С апреля вступают в силу важные изменения, касающиеся водителей и автомобилей. Нововведения затронут вопросы ОСАГО, обмена водительских прав для граждан РФ, получивших иностранные права и т. д. В этом материале – всё, что важно знать об этих изменениях.

ОСАГО

Каждый год 1 апреля происходит автоматический перерасчет коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который влияет на цену полиса.

Если водитель не нарушал правила и не попадал в аварии, его коэффициент снижается, а если были происшествия – увеличивается. Минимальное значение – 0,46, максимальное – 3,92. Для новых водителей КБМ составит 1,17, при отсутствии аварий в дальнейшем он снижается.

Приложение Госуслуги Авто заработает полноценно

В приложении «Госуслуги Авто» с 1 апреля можно будет не только просматривать полис ОСАГО, но и скачивать его с электронной цифровой подписью Национальной страховой информационной системы (НСИС), что сделает использование полиса более удобным. В отличие от СТС и водительских прав, предъявление электронного полиса ОСАГО с экрана устройства давно узаконено.

Права для автомобилистов, получивших российское гражданство

С 1 апреля 2024 года было введено ограничение по сроку действия иностранных водительских прав для водителей, которые получили гражданство РФ, и введен переходный период.

Водители с иностранными правами и российским гражданством могли обменять их на российские без экзаменов до 1 апреля 2025 года. Теперь же потребуется сдавать экзамен в ГИБДД.

Ограничение в выдаче автокредитов

С 1 апреля 2025 года Банк России получил право ограничивать выдачу рискованных автокредитов, вводя макропруденциальные (с предельной долей необеспеченного кредитования) лимиты для банков. Ограничения направлены на предотвращение чрезмерного долгового бремени для россиян.

Например, если уровень долговой нагрузки человека составляет 80%, то на все другие расходы у него остается только 20%, что делает одобрение новых кредитов крайне рискованным.

Мотоциклы

Для мотоциклов стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от мощности двигателя и стажа водителей, как для автомобилей. Для байков мощностью до 50 л.с минимальным будет коэффициент 1, а самым высоким будет 1,66 – его будут применять для мотоциклов, мощность которых выше 90 л.с. Правда, действовать это нововведение будет чуть позже – с 17 апреля 2025 года.

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Источник: из открытых источников