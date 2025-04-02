Водители пикапов проедут 1000 км по пустыне и горам, чтобы установить мировой рекорд

Top Gear намерен установить мировой рекорд на маршруте в 1000 км по бездорожью

Южноафриканская версия журнала Top Gear организует заезд по бездорожью на расстояние 1000 км, чтобы установить мировой рекорд.

В заезде примут участие несколько пикапов Nissan Navara в экстремальной версии Pro-4X Warrior. Таким тест-драйвом участники автозабега отметят выход модели на рынок ЮАР.

На маршруте экспедицию ждут пустынная и гористая местности, преимущественно безлюдные. Причем его большая часть пройдет вдоль впадающей в Атлантический океан реки Оранжевая – естественной границы между ЮАР и Намибией.

Финишируют пилоты пикапов на побережье океана, ожидается, что они доберутся до него к 4 апреля. Если все пройдет по плану и не произойдет ничего внештатного – достижение занесут в Книгу рекордов Гиннесса.

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Источник: highgroundjiujitsu.com