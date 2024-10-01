Кто такой Стиг? Это больше не секрет!

Джереми Кларксон раскрыл личность последнего Стига из телешоу Top Gear

Личность таинственного гонщика, с которым мало кто мог тягаться на легендарной трассе телешоу Top Gear, долгие годы являлась секретом. Однако на публичном показе финального эпизода проекта The Grand Tour экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон рассказал, кто снимался в роли Стига в последние годы.

По словам Кларксона, с 2010 по 2022 годы роль гонщика в белом комбинезоне исполнял Фил Кин (Phil Keen), который считается одним из лучших автоспортсменов чемпионата British GT Championship, лидируя по числу побед. В этом соревновании он пилотирует Mercedes-AMG GT3, а также участвует в Европейской серии Ле-Ман (ELMS) на Ferrari 296 GT3. Был официальным заводским гонщиком Lamborghini в 2019 году и выиграл GT World Challenge.

Фил Кин не только автогонщик – по совместительству он работает инженером в Хенли-на-Темзе

Кин, готовящийся в октябре отмечать свое 41-летие, был третьим гонщиком, который исполнял роль Стига в Top Gear. Интересно, что по работе ему пришлось пересекаться со «вторым Стигом» – в середине 2010-х он участвовал в телепроекте Stunt Driver с Беном Коллинзом, который, в свою очередь, носил белый комбинезон и шлем с затемненным визором с 2003 по 2010 год. Кстати, первый таинственный гонщик Top Gear – это британский экс-пилот Формулы-1 Перри Маккарти, и его комбинезон был черным.

Кин исполнял роль Стига до 2022 года

На том же премьерном показе последней серии The Grand Tour Кларксон предостерег BBC и Amazon от попыток перезапустить Top Gear или The Grand Tour с ведущими-звездами – к слову, для Top Gear такая попытка оказалась не слишком удачной, а сейчас проект и вовсе на грани прекращения. Вместо знаменитостей культовый ведущий посоветовал приглашать молодых и преданных делу автомобилистов, которыми когда-то и были Кларксон, Хаммонд и Мэй.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarThrottle

Фото: sunocochallenge.com, кадр из телешоу Top Gear

Видео: Top Gear