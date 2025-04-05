Совместное предприятие России и Китая наладит сборку грузовых автомобилей

Концерн JAC будет выпускать в РФ грузовики в партнерстве с российской компанией

Подразделение китайского автопроизводителя JAC сформирует в России совместное предприятие для выпуска грузового транспорта под собственной маркой.

Об этом сообщил заместитель генерального директора «Джак Автомобиль» (направления коммерческого транспорта JAC) Павел Ячников.

Ожидается, что уже в третьем квартале текущего года на предприятие доставят производственные линии, а в четвертом квартале грузовики встанут на конвейер. Яичников не уточнил, на мощностях какого завода начнется производство коммерческих машин JAC. При этом он подчеркнул, что переговоры по заключению соглашения находятся на финальной стадии. Крупноузловую сборку организуют на существующих в РФ мощностях, впоследствии локализацию углубят.

Речь идет о моделях JAC N90 и JAC N120 (массой 9 и 12 т соответственно) с двигателем объемом 4,5 л.

В 2026 году линейку пополнят коммерческий грузовик N200 (общей массой 20 т) и магистральный тягач K7. Возможно также производство еще двух моделей. В 2025 году, по планам, выпустят до 600 машин, а в 2026 году – порядка 4 тыс. единиц.

После повышения утильсбора в РФ в JAC резонно сочли, что у них будет преимущество на рынке в случае совместного производства с российскими партнерами, к тому же есть возможность запустить проект в рамках специнвестконтракта (СПИК).

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Источник: kommersant.ru