#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые реалии утильсбора: владелец гибрида «попал» на сотни тысяч рублей на ровном месте
5 апреля
Новые реалии утильсбора: владелец гибрида «попал» на сотни тысяч рублей на ровном месте
Quto: владельцу Li L6 пришло требование по...
Jaguar Land Rover готовит революцию в системе зажигания: свечи скоро станут не нужны
5 апреля
Jaguar Land Rover готовит революцию в системе зажигания: свечи скоро станут не нужны
Jaguar Land Rover зарегистрировал патент на...
Посмотрите на перевоплощение старой BMW в самый последний кузов от индийских мастеров
5 апреля
Посмотрите на перевоплощение старой BMW в самый последний кузов от индийских мастеров
Индийское ателье Autokrafte переделало старый...

Совместное предприятие России и Китая наладит сборку грузовых автомобилей

Концерн JAC будет выпускать в РФ грузовики в партнерстве с российской компанией

Подразделение китайского автопроизводителя JAC сформирует в России совместное предприятие для выпуска грузового транспорта под собственной маркой.

Об этом сообщил заместитель генерального директора «Джак Автомобиль» (направления коммерческого транспорта JAC) Павел Ячников.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
4 самые доступные новинки параллельного импорта

Ожидается, что уже в третьем квартале текущего года на предприятие доставят производственные линии, а в четвертом квартале грузовики встанут на конвейер. Яичников не уточнил, на мощностях какого завода начнется производство коммерческих машин JAC. При этом он подчеркнул, что переговоры по заключению соглашения находятся на финальной стадии. Крупноузловую сборку организуют на существующих в РФ мощностях, впоследствии локализацию углубят.

Речь идет о моделях JAC N90 и JAC N120 (массой 9 и 12 т соответственно) с двигателем объемом 4,5 л.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В 2026 году линейку пополнят коммерческий грузовик N200 (общей массой 20 т) и магистральный тягач K7. Возможно также производство еще двух моделей. В 2025 году, по планам, выпустят до 600 машин, а в 2026 году – порядка 4 тыс. единиц.

После повышения утильсбора в РФ в JAC резонно сочли, что у них будет преимущество на рынке в случае совместного производства с российскими партнерами, к тому же есть возможность запустить проект в рамках специнвестконтракта (СПИК).

Источник: kommersant.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:JAC
Количество просмотров 4
05.04.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0