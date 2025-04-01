Во Владивостоке – второй поджог автомобилей за неделю (видео)

Еще три автомобиля сгорели на парковке во Владивостоке

Во Владивостоке произошел уже второй поджог автомобилей за последнюю неделю. В ночь с 30 на 31 марта в микрорайоне Снеговая Падь неизвестный поджег внедорожник Jeep Wrangler, стоящей на парковке близ дома 79 на улице Адмирала Горшкова, а затем вспыхнувший пожар перекинулся на стоявшие рядом Toyota Land Cruiser Prado и Chery Arrizo.

Площадь пожара составила около 5 кв. м – прибывшим пожарным удалось быстро локализовать его. Но подожженный автомобиль успел выгореть почти полностью, а два вышеуказанных соседних оказались повреждены огнем. В инциденте никто не пострадал, дознаватели МЧС России и полиция ведут проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Произошедшее в Снеговой Пади – уже второй случай массового поджога автомобилей во Владивостоке за минувшие семь дней. Напомним, 24 марта местом похожего инцидента стала парковка на улице Пихтовой. По версии полиции, двое местных жителей облили «заказанный» автомобиль бензином, подожгли перчатку и кинули ее в машину. В результате сгорели 22 автомобиля. Как сообщали в прокуратуре Приморья, поджог был организован с целью устрашения должника. И исполнители, и заказчик уже выявлены – всех троих ранее судимых граждан заключили под стражу.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЧС Приморского края, РИА Новости, SnowValleyNews, vl.ru, Лента новостей Владивостока, Автопоток