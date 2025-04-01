Россиян защитят от навязывания допуслуг в автосалонах

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете навязывания допуслуг

Проект закона о запрете навязывать клиентам дополнительные услуги, в том числе в автосалонах, рассмотрят в ГД на текущей неделе в приоритетном порядке, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Документ призван оградить россиян от излишних расходов, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок, пояснил парламентарий.

Он рассказал, что в комментариях пользователи ранее выразили поддержку предлагаемым решениям, включая продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия клиента; запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; и появление у потребителей права заявлять о требовании возврата средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое должно быть удовлетворено в течение трех дней.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

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Источник: Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина