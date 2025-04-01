Скидки до 350 тысяч: подешевели почти все модели популярного в РФ автобренда

Марка Changan повысила прямые скидки на 8 своих моделей в версиях 2023 и 2024 годов

В России подешевела большая часть моделей марки Changan в версиях 2023 и 2024 годов из-за увеличения прямой скидки на 50–100 тыс. рублей.

Прямая скидка, или «Дополнительная выгода», предоставляется покупателям при полной оплате машины без использования кредитных программ Changan-Finance.

Дисконт на кроссовер Changan CS 55 plus и седан Changan Alsvin 2023 г. в. увеличился до 300 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Скидки на кроссовер Changan CS95 New и лифтбек Changan Uni-V 2023 г. в. выросли до 150 тыс. рублей.

Дисконт на кроссовер Changan Uni-K и пикап Changan Hunter Plus 2023 г. в. увеличился до 350 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Купеобразный Changan Uni-T теперь можно купить на 300 тыс. рублей дешевле.

Цены на эти модели Changan с учетом прямой скидки:

Changan Alsvin 2023 года – от 1 600 000 до 1 649 900 рублей;

Changan UNI-S / CS55plus 2023 года – от 2 329 900 до 2 449 900 рублей;

Changan CS75plus New – от 3 340 000 до 3 699 900 рублей;

Changan CS95 New 2023 года – от 4 029 900 до 4 099 900 рублей;

Changan Uni-T от 2 719 900 до 3 069 900 рублей;

Changan Uni-V 2023 года – от 2 709 900 до 2 779 900 рублей;

Changan Uni-K 2023 года – от 3 289 900 до 3 869 900 рублей;

Changan Hunter Plus 2023 года – 3 379 900 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»