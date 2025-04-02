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«Газпромнефть-СМ» запустила профориентационный проект для школьников

Ученики средних и старших классов узнают, как производят моторные масла

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила цикл уроков по профориентации для школьников из Омска. Преподавателями стали специалисты Омского завода компании. На занятиях они рассказывают о востребованных и перспективных профессиях нефтепереработки. Отдельный блок посвящен особенностям производства современных моторных масел и других смазочных материалов.

Создание непрерывной цепочки подготовки будущих специалистов – часть программы «Газпромнефть-СМ» по формированию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли.

«Наша программа подготовки специалистов вышла на новый этап развития: компания впервые целенаправленно вовлекает школьников в профориентацию. Мы считаем, сегодня необходимо как можно раньше включить учащихся в процесс выбора профессии, сформировать полную картину карьерных и личностных возможностей», – сообщил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Пилотные уроки уже прошли в 8 классах. До конца года специалисты компании также проведут их для 9-11 классов. Реализация инициативы идет в рамках федерального проекта Министерства просвещения РФ «Россия – мои горизонты».

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«За рулем»
Фото:Виктория Романова
Количество просмотров 5
02.04.2025 
Фото:Виктория Романова
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