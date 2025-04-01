Год назад на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы

Свыше 15 тысяч машин эвакуировали с улиц Краснодара за год

Годом ранее на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы. С тех пор свыше 15 тысяч неправильно припаркованных машин отправили на штрафстоянку, рассказал мэр города Евгений Наумов.

Он пояснил, что сегодня еще несколько легковых автомобилей увезли с привокзальной площади «Краснодар-1». Борьба с нарушителями ПДД продолжается ежедневно, автовладельцы, которые паркуются в неположенных местах, в ней проигрывают, заявил Наумов.

По его словам, самым результативным месяцем оказался март этого города (с улиц Краснодара было эвакуировано 1597 транспортных средств).

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

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Источник: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова