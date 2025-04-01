#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Toyota в Петербурге
1 апреля
Бывший завод Toyota в Петербурге получил большой убыток в 2024 году
Бывший завод Toyota в Петербурге закончил 2024...
Год назад на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы
1 апреля
Год назад на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы
Свыше 15 тысяч машин эвакуировали с улиц...
За месяц в России подешевели машины восьми брендов
1 апреля
За месяц в России подешевели машины восьми брендов
В России восемь марок снизили цены на новые...

Год назад на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы

Свыше 15 тысяч машин эвакуировали с улиц Краснодара за год

Годом ранее на улицы Краснодара вернулись эвакуаторы. С тех пор свыше 15 тысяч неправильно припаркованных машин отправили на штрафстоянку, рассказал мэр города Евгений Наумов.

Он пояснил, что сегодня еще несколько легковых автомобилей увезли с привокзальной площади «Краснодар-1». Борьба с нарушителями ПДД продолжается ежедневно, автовладельцы, которые паркуются в неположенных местах, в ней проигрывают, заявил Наумов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Выбираем семейный кроссовер — Джили или Хончи

По его словам, самым результативным месяцем оказался март этого города (с улиц Краснодара было эвакуировано 1597 транспортных средств).

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 27
01.04.2025 
Фото:Бизнес Online/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0