Benda на «Мотовесне 2025»: квадроциклы, которые меняют правила игры

С 4 по 6 апреля в КВЦ «Патриот» на выставке «Мотовесна 2025» одним из самых ярких участников станет компания Benda.

Компания Benda представит шесть новых моделей квадроциклов и мотовездеходов:

Redstone 550

Redstone 550 R2

Redstone 1000 R2

Redstone 1000 MUD Edition

Supernovae 1000

Supernovae 1000 R2

Эти новинки обещают удивить не только стильным дизайном, но и инновационными техническими решениями, которые делают их конкурентоспособными на рынке.

Главный герой: Benda Redstone 550

Одной из ключевых моделей стал квадроцикл Redstone 550, который выделяется своими характеристиками и инновациями. Это представитель среднего сегмента с объемом двигателя 500–700 куб. см, но с важным отличием: вместо привычного одноцилиндрового мотора он оснащен уникальным V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 499 куб. см.

Основные характеристики двигателя:

Мощность: 45 л.с.

Крутящий момент: 41 Н·м при 5000 об/мин

Преимущества: меньше вибраций, тише работа, высокая надежность

Двухцилиндровый двигатель обеспечивает квадроциклу отличную динамику и комфорт даже на сложных трассах.

Особенности конструкции

Квадроцикл доступен в двух версиях: короткой и удлиненной (R2). Обе модификации построены на прочной пространственной раме из хромомолибденовой стали, которая на 20% крепче традиционных аналогов. Это делает управление предсказуемым и точным.

Подвеска:

Передняя: двойные А-образные рычаги

Задняя: полузависимая балка

Преимущества конструкции:

Стабильность и комфорт в любых условиях

Эффективная система охлаждения, предотвращающая перегрев двигателя даже в жаркую погоду

Комплектации Redstone 550

Короткая версия в максимальной комплектации:

Динамический трехрежимный усилитель руля (EPS)

Большой TFT-дисплей

Матричные LED-фары

Лебедка на 3500 lb

Премиальные газовые амортизаторы с регулировкой сжатия/отбоя и преднатяга пружины

Вариатор CVTech

Задний дифференциал с блокировкой

Телематическое устройство TBOX для удаленного мониторинга

Удлиненная версия Redstone 550 R2:

Отличается увеличенной колесной базой (+200 мм), что делает её идеальной для двухместных поездок. Дополнительно оснащена:

Удлиненным сиденьем со спинкой для пассажира

Ручками для удобства пассажира

Комплектация R2 более доступна за счет использования:

Лебедки на 2500 lb

Масляных амортизаторов

Заблокированного заднего дифференциала

Дизайн: стиль и функциональность

Квадроциклы Benda привлекают внимание своим футуристичным дизайном. Среди главных элементов — матричные LED-фары, которые не только выглядят эффектно, но и обеспечивают отличное освещение в темное время суток. Пространственная рама снижает вес конструкции, улучшая управляемость.

Для кого эти квадроциклы?

Модели Redstone подойдут как новичкам, так и профессионалам благодаря разнообразию комплектаций. Они идеально подойдут для прогулок по лесным тропам, преодоления бездорожья или активного отдыха на природе.

Где посмотреть вживую

На выставке «Мотовесна 2025» компания Benda представит линейку Redstone, которая сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и надежность. Эти квадроциклы созданы для тех, кто ищет технику нового уровня. Какую бы версию вы ни выбрали — короткую или удлиненную, — вас ждет незабываемый опыт! С 4 по 6 апреля приходите на Мотовесну в КВЦ «Патриот», что бы увидеть все модели вживую. Подробнее по ссылке: https://motospring.ru/