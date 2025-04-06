Гигантомания: этот автозавод по масштабу сравнится с городом Сан-Франциско

BYD расширяет мощности в Чжэнчжоу и будет выпускать 1 млн электромобилей в год

BYD, один из крупнейших китайских производителей электромобилей, продолжает расширение своего завода в Чжэнчжоу, который, как ожидается, станет самым большим автомобильным предприятием в мире.

Когда производство полностью запустят, площадь территории завода превысит 130 кв. километров – это больше, чем площадь таких мегаполисов, как Турин или Сан-Франциско.

Расширение позволит китайской компании увеличить производство до миллиона электромобилей в год, что составит примерно четверть от общего объема производства компании. Важно отметить, что BYD продолжает активно развиваться на внутреннем рынке Китая, который все еще остается для нее основным, но также заметно расширяет присутствие за рубежом.

Завод в Чжэнчжоу является важным элементом амбициозной стратегии BYD по производству и продаже электромобилей.

Также BYD планирует нанимать новых сотрудников – в ближайшие месяцы на заводе появятся десятки тысяч рабочих мест, работники будут жить в специально построенных для них домах и пользоваться корпоративными удобствами.

В отличие от многих других автопроизводителей, в BYD вообще не знают, что такое кризис. Только в 2024 году BYD заработала около 107 млрд долларов – это примерно на 10 млрд больше, чем Tesla.

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Источник: Auto, Motor und Sport