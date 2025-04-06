#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Benz G580 EV
6 апреля
Электрический или бензиновый Гелендваген — какой круче?
Журналисты сравнили электрический и бензиновый...
Гигантомания: этот автозавод по масштабу сравнится с городом Сан-Франциско
6 апреля
Гигантомания: этот автозавод по масштабу сравнится с городом Сан-Франциско
BYD расширяет мощности в Чжэнчжоу и будет...
Интерьер Toyota Harrier
6 апреля
В России появился новый надежный и богато оснащенный кроссовер Toyota по вменяемой цене
Новые кроссоверы Toyota Harrier предлагаются в...

Гигантомания: этот автозавод по масштабу сравнится с городом Сан-Франциско

BYD расширяет мощности в Чжэнчжоу и будет выпускать 1 млн электромобилей в год

BYD, один из крупнейших китайских производителей электромобилей, продолжает расширение своего завода в Чжэнчжоу, который, как ожидается, станет самым большим автомобильным предприятием в мире.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Когда производство полностью запустят, площадь территории завода превысит 130 кв. километров – это больше, чем площадь таких мегаполисов, как Турин или Сан-Франциско.

Рекомендуем
Новый и надежный Chevrolet из параимпорта: доступная цена и низкие расходы на содержание

Расширение позволит китайской компании увеличить производство до миллиона электромобилей в год, что составит примерно четверть от общего объема производства компании. Важно отметить, что BYD продолжает активно развиваться на внутреннем рынке Китая, который все еще остается для нее основным, но также заметно расширяет присутствие за рубежом.

Завод в Чжэнчжоу является важным элементом амбициозной стратегии BYD по производству и продаже электромобилей.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Также BYD планирует нанимать новых сотрудников – в ближайшие месяцы на заводе появятся десятки тысяч рабочих мест, работники будут жить в специально построенных для них домах и пользоваться корпоративными удобствами.

В отличие от многих других автопроизводителей, в BYD вообще не знают, что такое кризис. Только в 2024 году BYD заработала около 107 млрд долларов – это примерно на 10 млрд больше, чем Tesla.

Источник: Auto, Motor und Sport

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 25
06.04.2025 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0