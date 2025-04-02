Прибыль КАМАЗа резко упала: раскрыты причины

Чистая прибыль компании КАМАЗ уменьшилась в 28 раз

В 2024 году чистая прибыль компании КАМАЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 731 млн рублей, информирует пресс-служба производителя.

В 2023 году чистая прибыль компании составила 20,4 млрд рублей, то есть показатель снизился в 28 раз. Уточняется, что на размер чистой прибыли существенно повлиял рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости кредитов, а также рост расходов по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%.

При этом выручка компании за отчетный период увеличилась на 6,3% в годовом выражении, составив 393,7 млрд рублей. В 2023 году выручка составила 370,3 млрд рублей.

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Источник: пресс-служба КАМАЗ