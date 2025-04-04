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Эти ошибки не стоит делать на мойке самообслуживания

Эксперт объяснил, как не повредить ЛКП автомобиля на мойке самообслуживания

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, как правильно самостоятельно мыть машину, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и резиновые или пластиковые элементы.

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При использовании аппарата высокого давления не стоит подносить сопло слишком близко к кузову – это может повредить ЛКП. Также избегайте использования губок, тряпок и щеток для удаления грязи, так как абразивные частицы могут вызвать царапины и другие повреждения. Лучше использовать специальную химию, доступную на мойках самообслуживания.

Процесс мойки должен начинаться с того, чтобы смыть грязь водой, затем нанести пену для удаления дорожной грязи и оставить на несколько минут. После этого снова промойте автомобиль водой.

Будьте внимательны: не направляйте пистолет в подкапотное пространство, чтобы не залить свечи и электронику. Также заранее убедитесь, что все окна закрыты, чтобы вода не попала в салон.

Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 22
04.04.2025 
Фото:Unsplash
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