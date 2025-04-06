Как раз к сезону: Honda объявила цены на свои квадроциклы в РФ

Названы российские цены на квадроциклы Honda QRX 650 и QRX 650 Pro

Официальный дистрибьютор Honda Motor в России «Мотор-Плейс» объявил цены на всю линейку квадроциклов серии QRX. Напомним, в феврале базовая модель QRX 550 получила российский ценник в 850 тысяч рублей, теперь же известны прайсы на более продвинутые QRX 650 и 650 Pro.

Квадроциклы Honda QRX 650 российские дилеры Honda будут предлагать по цене 999 900 рублей. Машина оснащена одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением и электронным впрыском Bosch; мощность – 41 л.с. У этой модели – улучшенные характеристики для сложных условий эксплуатации. Для сравнения – у «младшего» QRX 550 мотор выдает 33 л.с.

А венчает линейку Honda QRX 650 Pro – тут тот же 41-сильный мотор, но комплектация дополнена опциями для максимального комфорта и проходимости, отмечает пресс-служба российского дистрибьютора.

Все модели линейки – с подключаемым полным приводом, блокировкой дифференциалов с электронным управлением, независимой двухрычажной подвеской (ход передней — 160 мм, задней — 210 мм), электроусилителем руля. В базовую комплектацию входят лебедка на 1,5 т, TFT-панель 7" и бензобак 22 литра. Доступные цвета: оранжевый, красный, серо-зеленый, темно-серый и камуфляж. Презентация моделей и старт продаж запланированы на апрель 2025 года.