Дачникам в помощь: в Московской области появится 36 «летних» автобусных маршрутов

В Подмосковье в 2025 году запустят 36 сезонных автобусных маршрутов до СНТ

В Подмосковье в этом году откроются более 30 сезонных маршрутов до СНТ, которые будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций.

Автобусы в Подмосковье

Сезонные маршруты до СНТ ежегодно запускают апреле-мае совместно с Мострансавто. Первый маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля появятся ещё 19 маршрутов, остальные начнут работу в мае.

Сезонные маршруты будут работать до осени, часть – до 4 ноября.

Автобусы будут ходить по выходным и в праздничные дни, а также на некоторых маршрутах будет организовано ежедневное сообщение. Для удобства пассажиров расписание синхронизировано с графиком электропоездов.

Из 36 маршрутов 32 будут работать по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью социальных карт или банковских карт, а также карт «Стрелка» и «Тройка».

На линии в подмосковных городах стали выходить комфортабельные отечественные автобусы Citymax 12. Это автобусы нового поколения, которые отличаются отличной маневренностью и комфортабельным салоном.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья