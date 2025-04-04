Дачникам в помощь: в Московской области появится 36 «летних» автобусных маршрутов
В Подмосковье в этом году откроются более 30 сезонных маршрутов до СНТ, которые будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций.
Сезонные маршруты до СНТ ежегодно запускают апреле-мае совместно с Мострансавто. Первый маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля появятся ещё 19 маршрутов, остальные начнут работу в мае.
Сезонные маршруты будут работать до осени, часть – до 4 ноября.
Автобусы будут ходить по выходным и в праздничные дни, а также на некоторых маршрутах будет организовано ежедневное сообщение. Для удобства пассажиров расписание синхронизировано с графиком электропоездов.
Из 36 маршрутов 32 будут работать по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью социальных карт или банковских карт, а также карт «Стрелка» и «Тройка».
На линии в подмосковных городах стали выходить комфортабельные отечественные автобусы Citymax 12. Это автобусы нового поколения, которые отличаются отличной маневренностью и комфортабельным салоном.
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Источник, фото: Минтранс Подмосковья