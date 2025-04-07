Дорестайлинговый Lada Largus 2018 года продают почти по цене нового

7-летний Lada Largus 2018 года выпуска продают в Москве за 1,6 млн рублей

В Москве на одном из популярных классифайдов появился дорестайлинговый универсал Lada Largus 2018 года выпуска.

Lada Largus 2018 года

Что удивительно, его продают почти за цену нового автомобиля. Такая ситуация встречается не часто, особенно когда речь идет о машине, которая была выпущена семь лет назад.

Lada Largus 2018 года

Этот конкретный экземпляр был собран еще в Тольятти, на главном заводе АВТОВАЗа. С момента выхода на рынок модель уже успела пережить обновление, и нынешний Largus производится в Ижевске.

Lada Largus 2018 года

Цена, которая указана в объявлении, поражает воображение: 1,6 миллиона рублей за 7-летний универсал с пробегом 261 км. Для сравнения, рестайлинговая модель Lada Largus 2025 года выпуска в комплектации Classic с двигателем 1.6 литра и мощностью 90 л.с. стоит 1 660 000 рублей. Хотя, понятно, что комплектующие у автомобиля несколько иные.

Впрочем, Largus 2018 года в отличном состоянии. Машина практически не использовалась, хранили ее в сухом гараже. В придачу идут новые зимние колеса на дисках.

Lada Largus 2018 года

Первое поколение Largus выпускали с 2012 по 2021 год. В 2019 году модель прошла лёгкий фейслифт: обновилась решетка радиатора с трехмерной ладьей, изменился шильдик сзади, появились новые элементы на руле и колпаках. В феврале 2021 года стартовало производство рестайлинговой версии, получившей новую переднюю часть кузова в «X-стиле», а также обновленный интерьер с новым рулем, панелью приборов и сиденьями. Кроме того, базовый двигатель ВАЗ-11189 был заменен на ВАЗ-11182.

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Источник: Auto.ru