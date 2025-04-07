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Дорестайлинговый Lada Largus 2018 года продают почти по цене нового

7-летний Lada Largus 2018 года выпуска продают в Москве за 1,6 млн рублей

В Москве на одном из популярных классифайдов появился дорестайлинговый универсал Lada Largus 2018 года выпуска.

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Lada Largus 2018 года
Lada Largus 2018 года

Что удивительно, его продают почти за цену нового автомобиля. Такая ситуация встречается не часто, особенно когда речь идет о машине, которая была выпущена семь лет назад.

Lada Largus 2018 года
Lada Largus 2018 года

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Этот конкретный экземпляр был собран еще в Тольятти, на главном заводе АВТОВАЗа. С момента выхода на рынок модель уже успела пережить обновление, и нынешний Largus производится в Ижевске.

Lada Largus 2018 года
Lada Largus 2018 года

Цена, которая указана в объявлении, поражает воображение: 1,6 миллиона рублей за 7-летний универсал с пробегом 261 км. Для сравнения, рестайлинговая модель Lada Largus 2025 года выпуска в комплектации Classic с двигателем 1.6 литра и мощностью 90 л.с. стоит 1 660 000 рублей. Хотя, понятно, что комплектующие у автомобиля несколько иные.

Впрочем, Largus 2018 года в отличном состоянии. Машина практически не использовалась, хранили ее в сухом гараже. В придачу идут новые зимние колеса на дисках.

Lada Largus 2018 года
Lada Largus 2018 года

Первое поколение Largus выпускали с 2012 по 2021 год. В 2019 году модель прошла лёгкий фейслифт: обновилась решетка радиатора с трехмерной ладьей, изменился шильдик сзади, появились новые элементы на руле и колпаках. В феврале 2021 года стартовало производство рестайлинговой версии, получившей новую переднюю часть кузова в «X-стиле», а также обновленный интерьер с новым рулем, панелью приборов и сиденьями. Кроме того, базовый двигатель ВАЗ-11189 был заменен на ВАЗ-11182.

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Источник: Auto.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 26
07.04.2025 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+27